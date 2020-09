Provincia Ariano, La Carità: “Fermiamo lo spopolamento ed implementiamo la produttività con mezzi tecnologici” 10 Settembre 2020

«Abbiamo delle buone realtà ma è necessario ripartire da questo punto per incrementare la produttività agricola, adoperando nuovi mezzi tecnologici e sfruttando i fondi europei. È necessario puntare su attività studiate insieme, nella logica della collaborazione, così da poter avere prodotti di qualità superiore che accrescerebbero l’economia locale». A dirlo il candidato sindaco del centrodestra, Marco La Carità, che ha tenuto un incontro con la cittadinanza in località Cervo durante il quale ha affrontato problematiche della zona e ha proposto soluzioni. La Carità ha parlato anche di servizi: «Possiamo alleggerire la distanza dal centro migliorando la rete di trasporti pubblici. Inoltre è possibile rendere più viva questa contrada creando un punto di aggregazione finalizzato alla condivisione di momenti di svago». L’obiettivo è quello di evitare lo spopolamento e l’invecchiamento del territorio, impegnandosi quindi a far sì che le sue parole non restino semplici chiacchiere da campagna elettorale, ma che trovino concretezza nell’immediato. Queste le parole del candidato sindaco: «Siete gente genuina, semplice, legata ai valori e date fiducia a chi apprezzate. Spero di poter rappresentare per voi un punto di riferimento». Infine ha chiuso con un elogio alla produttività della zona, che spicca in particolar modo nel ramo dell’artigianato, dell’edilizia e dell’agricoltura ed ha chiesto il voto utile perché emblema del vero cambiamento. Il candidato sindaco Marco La Carità, Venerdì 11 Settembre, alle ore 20:00, incontrerà i cittadini delle c/de Frolice-Valleluogo, presso la Chiesa della Frolice. Si richiede di munirsi di mascherina e di rispettare le norme sul distanziamento sociale.