Ariano Irpino, da lunedì rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile presso le edicole

Ad Ariano Irpino, da lunedì 13 giugno 2022, sarà possibile il rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile anche presso le Edicole.

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera n. 94 del 10 maggio 2022, ha aderito all’iniziativa “Certificati in Edicola”, sottoscrivendo una Convenzione con SNAG Campania (Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai).

“Certificati in edicola” è il servizio del Comune di Ariano Irpino che, in collaborazione con la rete delle edicole cittadine, consente ai cittadini residenti e non residenti, senza doversi recare agli sportelli dell’Anagrafe, di ottenere presso le edicole aderenti, il rilascio delle stesse certificazioni anagrafiche e di stato civile attualmente comprese nella modalità di rilascio online, intestate a cittadini residenti ed iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E).

E’ sufficiente presentare un documento di riconoscimento e codice fiscale, presso una delle edicole aderenti ed ottenere la stampa del certificato (Stato di famiglia, Residenza, Matrimonio, Nascita, ecc) al costo di 2,00 euro, oltre al pagamento dell’imposta di bollo ove dovuta.

Al momento le Edicole aderenti sono:

Edicola Voglia di Caffè di Emilio D’Avella – in Via D’Afflito

EMME Cartolibreria Edicola di Lucarelli Fulvia – Piazza Mazzini