Ariano International Film Festival, fisica e cinema si incontrano: il 1 agosto ospite Vincenzo Schettini

Sabato 1° agosto, alle ore 20.30, la Villa Comunale di Ariano Irpino ospita “La Fisica dei Film”, lo speciale incontro con Vincenzo Schettini il professore più amato d’Italia.

La magia del cinema è davvero solo magia? Oppure dietro le scene che ci hanno fatto sognare, emozionare e restare con il fiato sospeso si nascondono i principi che governano il nostro Universo?

L’Ariano International Film Festival è pronto a sorprendere ancora una volta il suo pubblico con un appuntamento speciale che unisce cultura, spettacolo e divulgazione scientifica. Sabato 1° agosto 2026, alle ore 20.30, nella suggestiva Villa Comunale di Ariano Irpino, protagonista della serata sarà Vincenzo Schettini con “La Fisica dei Film”, un viaggio coinvolgente tra cinema e scienza, dove immaginazione e realtà si incontrano.

Professore di Fisica e volto del progetto “La Fisica Che Ci Piace”, Schettini è diventato uno dei divulgatori scientifici più seguiti d’Italia grazie alla sua straordinaria capacità di trasformare concetti complessi in racconti semplici, appassionanti e accessibili a tutti.

Durante l’incontro accompagnerà il pubblico alla scoperta dei fenomeni scientifici nascosti dietro alcune delle scene più iconiche della storia del cinema, svelando come leggi della fisica, effetti speciali e creatività si intreccino per dare vita alle immagini che hanno fatto sognare intere generazioni.Un’occasione per scoprire come la scienza possa rendere ancora più straordinaria la magia del cinema.

L’incontro si inserisce nel programma della XIV edizione dell’Ariano International Film Festival, in programma dal 27 luglio al 2 agosto 2026, confermando ancora una volta la volontà della manifestazione di creare un dialogo tra cinema, arte, formazione e divulgazione, coinvolgendo un pubblico di tutte le età.

Ariano International Film Festival – XIV Edizione 27 luglio – 2 agosto 2026

Sito ufficiale: www.arianofilmfestival.it

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Per il programma completo, gli aggiornamenti sugli ospiti e tutti gli eventi della manifestazione, visita il sito ufficiale e segui i canali social dell’Ariano International Film Festival.