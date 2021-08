Attualità Ariano International Film Festival, è il giorno di Genny Savastano 1 Agosto 2021

Atteso per oggi domenica 1° agosto, a dare i saluti finali e presentare la cerimonia di premiazione, Salvatore Esposito, protagonista di serie di successo quali Gomorra e Fargo. Tra i progetti che lo hanno impegnato in questo ultimo periodo, citiamo solo la quinta e ultima stagione di Gomorra, in cui interpreta Gennaro “Genny” Savastano, e il libro dal titolo Non volevo diventare un boss – Come ho realizzato i miei sogni grazie a Gomorra.

Appuntamento fissato per le ore 18.00 in Villa Comunale, dove Esposito incontrerà il pubblico e avrà modo di raccontare qualcosa di sè e del suo lavoro. Un’occasione imperdibile per i fan del giovane attore.

L’ultimo evento di questa edizione 2021, all’insegna della cultura, della condivisione e della ripresa, dopo il difficile momento, sarà l’assegnazione dei premi ai vincitori dei vari concorsi dell’AIFF: World, Green e Virtual. La cerimonia, prevista per le ore 21.00 e condotta da Salvatore Esposito, sarà visibile esclusivamente online, sul sito e sui Social dell’Ariano International Film Festival. La decisione è stata presa al fine di rispettare le norme anticontagio e di tutelare il benessere delle persone.