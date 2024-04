Ariano, furto ad area di servizio: 15mila euro tra sigarette e gratta e vinci

Ariano Irpino – Hanno agito di notte. Hanno praticato un buco nelle parete del bar-tabacchi, isolato l’allarme, manomesso le video sorveglianza e portato via sigarette e gratta e vinci per un valore di circa 15mila euro.

Ingente furto all’area di servizio di Camporeale lungo la Statale 90, zona di cerniera con la vicina Puglia. La banda che ha agito questa notte è probabilmente proprio del foggiano. Indagano i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.

Nessuno si è accorto di niente, neanche la vigilanza. Solo questa mattina il titolare, nell’aprire l’attività si è reso conto dello scempio nei locali dell’area di servizio che gestisce. Non c’era denaro nella cassa ma il bottino resta ingente ed in via di ulteriore quantificazione.

Unica traccia lasciata dai malviventi una mano con un guanto ripresa dal circuito di videosorveglianza interno mentre sposta la telecamera per evitare le riprese del furto. Come detto nemmeno l’allarme ha funzionato, probabilmente i malviventi hanno manomesso pure quello.