Provincia Ariano, Franza verso la chiusura della campagna elettorale 18 Settembre 2020

“E’ stata una campagna elettorale molto intensa ed entusiasmante. Abbiamo registrato una risposta eccezionale. Evidentemente quello che è accaduto l’anno scorso non è rimasto lettera morta”. Enrico Franza traccia il bilancio della campagna elettorale da uno dei quartieri più popolosi di Ariano, il Piano di Zona, prima della chiusura di questa sera in piazza Plebiscito. Accompagnato da Laura Cervinaro (Democratici per Ariano), Virgilio Prebenna (Ariano Futura) e Andrea Lo Conte (M5S), il candidato del centrosinistra si è concentrato come sempre sui programmi, ma ha anche rivolto un appello alla cittadinanza, in vista dell’ormai imminente appuntamento con il voto. “Il nostro progetto è partito l’anno scorso, e quest’anno non può arrestarsi – afferma -. “Cambiamento” è una parola bella, ma che può risultare vuota se non lo si vuole davvero. Ci vogliono persone nuove, che non abbiano niente a che fare con il vecchio sistema di potere che ha gravitato intorno alle figure di Zecchino e Gambacorta per oltre un ventennio. E di quel sistema, rappresentato oggi da Marco La Carità, ha fatto parte anche Marcello Luparella, consigliere comunale con quella amministrazione”. Da qui l’invito a comprendere che nessuna novità vi è nelle opposte coalizioni. “Se cambiamento deve esserci, che sia un cambiamento vero, che investa le nostre coscienze” ha spiegato Franza, che ha rivolto un invito a non credere alle false promesse e a chi semplifica eccessivamente le questioni per ottenere consenso elettorale: “Abbiamo il diritto di far sentire la nostra voce, ma anche il dovere di capire che non tutto ci è automaticamente dovuto, che per ottenere ciò che ci spetta c’è bisogno di rimboccarsi le maniche e darsi da fare”. Franza ribadisce la presa di distanza dalle politiche improntate ai personalismi e ai centri di potere, evidenziando come l’unico obiettivo della sua coalizione sia il benessere della città di Ariano. Poi un appello accorato: “Il vostro amore per la città si trasformi in un voto partecipato, che vada oltre il voto di delega. Facciamo in modo che chi è ancora indeciso scelga di vivere come libero cittadino arianese, e non morire come schiavo di un sistema di potere che ha governato per un ventennio. Si levi una sola voce: siamo orgogliosamente arianesi e vogliamo vivere da persone libere”. Questa sera Enrico Franza chiuderà la campagna elettorale in Piazza Plebiscito alle ore 22,00.