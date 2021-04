Ariano, dall’ospedale belle e brutte notizie: 4 dimessi e un decesso. Stamane purtroppo è morta una 75enne di Sturno ricoverata in Terapia Intensiva. Negli ultimi giorni, sono stati dimessi 4 pazienti: una 74enne di Ariano Irpino, una 49enne di Ariano Irpino, una 79enne di Mirabella Eclano e un 54enne di Ariano Irpino.

Presso “Frangipane” al momento risultano ricoverati: 4 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 24 pazienti in Area Covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. 11 (su 12 posti letto) in Medicina covid.