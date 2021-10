Attualità “Area vasta Avellino senza progetti, Festa convochi i sindaci”: il terzo sollecito di Giuditta al collega 11 Ottobre 2021

“Terzo doveroso sollecito, non si comprende il perché il sindaco di Avellino continui a non voler convocare l’area vasta. E’ un fatto grave e inconcepibile”. Così in un nota il sindaco di Summonte Pasquale Giuditta che l’altro giorno ha inviato formale richiesta al primo cittadino del capoluogo, Gianluca Festa.

“Assurdo che in un momento importante e al tempo stesso straordinario – afferma Giuditta – non si apra un confronto sulle proposte da avanzare. Al momento l’area vasta di Avellino non ha progetti e riferimenti utili. Eppure lo scenario che abbiamo di fronte (fondi strutturali europei e Pnrr) rappresentano un’occasione storica pe ri nostri territori. Continuiamo ad accumulare ritardi in un momento decisivo per il futuro delle nostre comunità”.

Giuditta ha chiesto di porre all’ordine del giorno della discussione il progetto denominato “Nuovo collegamento ferroviario tra Avellino e Napoli via Baiano-Cancello con riconversione del tratto di linea regionale Nola-Baiano”.

“Ovviamente è una traccia, ma la discussione andrebbe allargata a tutti i temi di ampio respiro che riguardano lo sviluppo del territorio” – precisa ancora il primo cittadino di Summonte che poi conclude: “Stiamo dando l’impressione di non essere in grado di avanzare proposte facendoci apparire come inermi rispetto alle tante progettualità che in queste settimane vengono candidate nell’ambito dei fondi Ue”.