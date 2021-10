A Lioni domenica di paura. Ubriaco, prende a pugni la moglie: arrestato

Lioni, domenica di paura: ubriaco, prende a pugni la moglie. Arrestato un uomo al culmine di un nuovo episodio di violenza consumatasi tra le mura domestiche.

I fatti si sono verificati ieri pomeriggio, quando al 112 è arrivata la segnalazione di una lite in famiglia. Qualche minuto e i Carabinieri giungono all’abitazione indicata dove l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, anche alla presenza dei militari, ha continuato ad inveire contro la moglie che, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, aveva già colpito con dei pugni al volto.

Con non poca fatica i Carabinieri bloccano l’esagitato: condotto in Caserma, è stato quindi tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposto ai domiciliari.