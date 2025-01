Archivio di Stato di Avellino, la mostra “In considerazione della razza” per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, l’Archivio di Stato di Avellino ha allestito una significativa mostra documentaria dal titolo “In considerazione della razza”, che si concentrerà sull’internamento degli ebrei in Irpinia.

L’esposizione sarà visitabile a partire dal 27 gennaio 2025, giorno simbolo della memoria delle vittime dell’Olocausto.

La mostra, che sarà ad ingresso gratuito, offre al pubblico un’opportunità unica per riflettere su uno degli aspetti più tragici e dimenticati della storia locale, mettendo in luce le dure condizioni di vita degli internati e le atrocità vissute da coloro che furono discriminati su base razziale. Le testimonianze esposte provengono principalmente dal fondo archivistico “Internamento civile in Irpinia”, che conserva documenti originali relativi al periodo della Seconda Guerra Mondiale.

In particolare, saranno visibili 176 fascicoli personali che raccontano le storie di internati di diverse nazionalità, tra cui molti ebrei. Questi fascicoli offrono uno spaccato drammatico della vita degli internati: le difficoltà quotidiane, i soprusi, e le sofferenze inflitte loro. Ogni fascicolo è un ritratto vivido di persone costrette a vivere in condizioni disumane, con documenti come verbali di perquisizione, diffide, certificati medici, richieste di sussidi, telegrammi e altre comunicazioni riservate che raccontano la brutalità e la discriminazione del regime fascista.

In aggiunta ai documenti esposti, l’Archivio di Stato di Avellino ha collaborato con la Compagnia teatrale Clan H di Avellino per la realizzazione di un video illustrativo della mostra, che sarà diffuso sulle piattaforme social dell’Archivio a partire dalla stessa data, il 27 gennaio.

La mostra “In considerazione della razza” non è solo una commemorazione storica, ma un potente strumento di riflessione e sensibilizzazione, un’occasione per non dimenticare la sofferenza e la violazione dei diritti umani che hanno segnato profondamente la nostra storia, anche quella di una piccola ma importante provincia come quella di Avellino.