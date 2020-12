Avellino Architetti irpini sempre più comunità 22 Dicembre 2020

Quest’anno, a causa delle misure di contenimento e contrasto del diffondersi del virus Covid-19, il consueto evento di fine anno “Architetti in Calice” non potrà svolgersi. Con l’auspicio che tale momento finisca al più presto, il Presidente e i Consiglieri dell’Ordine hanno organizzato un evento che si terrà mercoledì 23 alle ore 16, in modalità Webinar, dal titolo “ARCHITETTI IN WEB”. Tutti gli iscritti potranno collegarsi ed intervenire direttamente e sarà l’occasione per scambiarsi i consueti auguri e brindare insieme, seppur virtualmente, al Natale e al Nuovo anno. “Gli architetti irpini, sempre più comunità, si confrontano tra loro sull’anno trascorso e su quello che verrà in uno scambio di auguri”. Lo dichiara il presidente Erminio Petecca.