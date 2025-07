ArcelorMittal Luogosano, spunta Idroambiente per la rinascita del sito

Dopo mesi di trattative e mediazioni, è stata finalmente svelata l’identità del soggetto interessato all’acquisizione dello stabilimento Arcelor Mittal di Luogosano. Si tratta della Idroambiente Srl, azienda con sede a Telese Terme, in provincia di Benevento, che ha formalizzato un’offerta non vincolante.

Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, l’impresa sarebbe pronta a riavviare l’attività industriale del sito e si sarebbe impegnata a garantire la continuità occupazionale per i circa 70 lavoratori attualmente senza impiego. Un segnale concreto di speranza per il futuro produttivo dell’area e per la tutela del tessuto sociale locale.

«Una giornata importante. Trattativa nella fase iniziale» ha commentato il segretario generale della Fiom di Avellino Giuseppe Morsa a margine della notizia dell’offerta della Idroambiente.