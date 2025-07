A Chiusano arriva Giuseppe Pedersoli, figlio del mitico Bud Spencer

Chiusano San Domenico si prepara ad accogliere il 4° Festival Bud & Terence, in programma sabato 9 agosto. Ospite d’eccezione sarà Giuseppe Pedersoli, figlio del mitico Bud Spencer: “Ci sarò anche io per divertirmi con voi in un’atmosfera piacevole e familiare. Grazie a tutti i fan di mio padre”, ha dichiarato lo sceneggiatore e produttore. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con Camposecco Far West, vedrà anche la partecipazione di Maurizio Tori, Ottaviano Dell’Acqua e Santino Scarpa.

Il programma prevede:

Ore 12: apertura stand gastronomici

Ore 19: intervista agli ospiti

Ore 21: gara di birra e fagioli e competizione Cosplay

Ore 22: Dune Buggy Band Show

Una giornata all’insegna del divertimento in puro stile Bud & Terence. Per dettagli, consultare la locandina ufficiale.