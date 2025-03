Anziano scomparso, corpo individuato dall’elicottero della Guardia di Finanza

Nella tarda serata di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (C.N.S.A.S.) è stato attivato dai Vigili del Fuoco per un anziano scomparso in località Salvatori a Pietrastornina (Av). L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce dalla sua abitazione nella giornata di martedì. Sul posto si sono portate tre squadre del C.N.S.A.S. che hanno iniziato le ricerche nelle zone impervie di propria competenza portandole avanti per l’intera nottata assieme ad una squadra della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza Sant’Angelo dei Lombardi, ai Carabinieri delle Stazioni di Pietrastornina e Cervinara. Questa mattina alle ricerche si è aggiunta anche un’unità cinofila molecolare del C.N.S.A.S. che, seguendo una traccia, si è portata in una zona di interesse e, pochi metri più avanti l’elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli della GdF che, sorvolando la zona, ha individuato il corpo della persona scomparsa e, successivamente, guidato le squadre dei soccorritori per raggiungerlo e recuperarlo.