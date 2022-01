Anziani in difficoltà e soli in casa soccorsi dai caschi rossi: purtroppo un 91enne è stato trovato privo di vita

I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in alcuni interventi che hanno riguardato soccorsi ad anziani in difficoltà. Durante la mattinata, la squadra del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Taurasi in via Concezione per un soccorso a un uomo che non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti e vicini. Una volta entrati nell’abitazione, purtroppo l’anziano di 91 anni, che viveva da solo, è stato rinvenuto privo di vita.

Nel pomeriggio invece una squadra è intervenuta a Largo Ferriera ad Avellino al terzo piano di un palazzo per soccorrere una donna di 88 anni che era caduta e non si riusciva a rialzare. Dopo essere saliti al terzo piano dello stabile con l’ausilio dell’autoscala, la donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti.

Ancora la squadra del distaccamento di Montella è intervenuta a Solofra in via Maffei per soccorrere un uomo di 80 anni, anch’egli solo in casa, che aveva avvertito un malore. Dopo essere entrati nel l’abitazione, ed aver prestato le prime cure, l’anziano è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti per essere trasportato in ospedale.