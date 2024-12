Anziana truffata da finto carabiniere: bottino da migliaia di euro. Indaga la Polizia

PAGO VALLO LAURO – Un colpo che e’ ancora in corso di quantificazione ma sarebbe di migliaia di euro. In azione truffatori di anziani nel Vallo di Lauro. La tecnica sempre simile. Un nipote in caserma che rischia di essere arrestato, la necessita’ di provvedere subito a versare il danno, a quanto pare intorno ai cinquemila euro e un “finto carabiniere” che giunge presso l’anziano per riscuotere i contanti o i preziosi. Nel caso di Pago Vallo Lauro il malvivente avrebbe portato via quasi tutto l’oro della persona anziana truffata e una somma in contanti. I malviventi hanno poi fatto perdere le loro tracce. Una volta compreso che si trattava di una truffa e’ scattata la denuncia al locale Commissariato di Ps. Gli agenti della Polizia di Stato sono ora sulle tracce dei malviventi. Potrebbero essere utili le immagini della videosorveglianza attiva nella zona. Analoghi colpi, verosimilmente compiuti dagli stessi soggetti, sono stati tentati anche nella vicina Lauro. Le indagini del personale del Commissariato di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi, sono in corso.