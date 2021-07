Uomo scomparso a Cervinara, altre 48 ore di ricerche

di AnFan – Sono ore sempre più drammatiche per la comunità di Cervinara. Il Comune caudino, da oltre una settimana, prega per il ritrovamento del 58enne Antonio Moscatiello. L’uomo, sabato 26 giugno, si è allontanato di casa facendo perdere le sue tracce. Ora le ricerche, come disposto dalla Prefettura, continueranno per altre 48 ore.

Dall’inizio della scorsa settimana, la macchina dei soccorsi si è mossa per ritrovarlo. Sono state battute le zone montane nei dintorni di Cervinara. Purtroppo ancora nessuna traccia di Antonio.

In questi giorni si stanno rincorrendo anche diverse segnalazioni che purtroppo non trovano riscontrano. Alimentano il vento della speranza, salvo poi precipitare chi vuole bene ad Antonio in una preoccupazione ancora più profonda.

L’ultimo “avvistamento” è avvenuto poche ore fa a Montesarchio. Anche in questo caso, purtroppo, nessun riscontro concreto. Ora ci sono altre 48 ore per sperare.