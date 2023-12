Antonio Iavarone a Biogem: terapie mirate contro il cancro

Lunedi 11 dicembre, alle ore 15, nell’Aula Magna “Emanuele” del Centro di Ricerca Biogem, ad Ariano Irpino (AV), il professore Antonio Iavarone, vicedirettore del Sylvester Comprehensive Cancer Center dell’Università di Miami (USA), unitamente ai suoi colleghi in forza a Biogem, Michele Caraglia e Geppino Falco, presenterà gli importanti sussidi che una ricerca realizzata nell’Istituto irpino può offrire al mondo sanitario per aggredire il cancro con terapie farmacologiche mirate.

In particolare, il team di ricerca di Oncologia Molecolare e di Precisione di Biogem, guidato dal professore Caraglia, è in grado di offrire una puntuale diagnosi genetica del cancro nel singolo paziente e delle sue mutazioni, come indispensabile condizione per consentire terapie mirate.

Il Laboratorio di Staminalità e Rigenerazione Tissutale, guidato dal professore Falco, è invece in grado di generare organoidi derivati dal tessuto operatorio o bioptico del paziente, sui quali realizzare lo screening farmacologico, di ausilio alla somministrazione clinica.

In questo modo, diventa possibile selezionare il farmaco più efficace e personalizzare la terapia da adottare sul singolo paziente affetto da tumore al polmone, allo stomaco o al colon.