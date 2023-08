Ancora un incidente, 37enne investita ricoverata in codice giallo. E’ successo questa mattina in via Colombo ad Avellino. La donna, da quello che risulta al momento, sarebbe stata presa in pieno da un’auto mentre attraversava la strada .

Sul posto i sanitari del 118 che hanno deciso di trasportarla all’ospedale. Gli agenti della polizia municipale hanno invece svolto i rilievi per accertare dinamica ed eventuali responsabilità dell’accaduto. Le indagini sono ancora in corso.