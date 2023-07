Ancora un furto in abitazione: nei guai un 30enne. Ladri scatenati un po’ dappertutto in Irpinia in questo periodo. Raid nella case in continuazione, dal capoluogo al resto della provincia. L’ennesimo a Cassano Irpino.

A denunciare l’accaduto la vittima. I carabinieri hanno prontamente avviato le indagini ed i militari di Montella sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile, il quale è stato deferito alla Procura

Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei carabinieri finalizzati sia al recupero della refurtiva, sia a risalire all’identità di possibili complici che ad appurare eventuali responsabilità del giovane in analoghi fatti commessi in Irpinia.