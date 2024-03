Ancora auto in fiamme: questa volta a Montoro

Ancora un’operazione dei Vigili del Fuoco per incendi di auto.

Questa volta i caschi rossi di Avellino sono intervenuti nel comune di Montoro alla frazione Torchiati in via Varese. L’incendio ha visto coinvolta un’autovettura in sosta e si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri 28 marzo.

La squadra ha ultimato le operazioni di spegnimento iniziate da alcuni residenti ed ha messo in sicurezza il veicolo.

Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Solofra che hanno effettuato i rilievi di propria competenza. Non è escluso che possa trattarsi di un incendio di natura dolosa.

Solo nella precedente notte tra il 27 ed il 28 aprile i Vigili del fuoco hanno spento gli incendi di 7 auto: 4 a Gesualdo in via Fontana Del Lupo e 3 a San Martino Valle Caudina in via Carlo Del Balzo.

Un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante.