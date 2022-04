Anci Giovani Campania: Iovino nel coordinamento regionale

C’e’ anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Lauro Umberto Iovino, 26 anni, tra i quaranta nuovi componenti eletti nel Coordinamento Regionale di Anci Giovani Campania nella lista guidata dal sindaco di Piana di Monte Verna Stefano Lombardi.

Iovino, candidato in quota Pd, è uno dei due amministratori irpini che comporrà l’organismo di supporto ai giovani amministratori della Campania. L’altro rappresentante irpino è il sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta.

L’assessore Iovino ha voluto ringraziare il Partito Democratico ed in particolare il suo riferimento, l’onorevole Piero De Luca, per l’indicazione della sua candidatura. “Sono stato eletto dall’Assemblea Congressuale di Anci Giovani Campania, riunita ieri mattina nella Sala Cirillo della Città Metropolitana di Napoli nel Coordinamento Regionale di Anci Giovani Campania, insieme ad altri amministratori di tutta la nostra regione. Sarà una bella sfida poter rappresentare la mia comunità in un organismo che lavora per la crescita e l’appoggio alla partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa della Campania e sara’ un supporto fondamentale, come gia’ sta facendo, per la sfida del Pnrr”.

“E’ un onore quello di rappresentare l’Irpinia, insieme al sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta. Consentitemi di ringraziare la mia comunità politica, il Partito Democratico e l’amico e riferimento delle nuove generazioni che animano questo partito, l’onorevole Piero De Luca, per aver creduto in me e aver voluto la mia candidatura all’interno di questo segmento istituzionale che lega e farà crescere le nuove generazioni che si impegnano per la nostra amata Campania”.

“Sarà una bella sfida, personale e politica, che affronterò con l’umiltà e la voglia di crescere che mi ha sempre animato nella partecipazione alla vita democratica. La porterò avanti perché sono certo di appartenere ad una grande famiglia, quella democratica e di avere l’appoggio e il sostegno di tutti voi. Un grande in bocca al lupo a noi, a partire dal coordinatore Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna, che saprà sicuramente guidarci al meglio”.