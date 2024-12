Anatomia di una risata: Andretta a teatro

Il 29 dicembre l’Auditorium comunale di Andretta ospiterà il secondo spettacolo teatrale della compagnia “I Cavillosi”, per la regia di Michele Cianciulli.

L’evento, organizzato dal Forum dei Giovani di Andretta, promette una serata di risate e riflessioni con “Anatomia di una Risata”, una commedia in 4 atti che esplora uno dei temi più universali e affascinanti: la risata.

Lo spettacolo si propone di analizzare la risata sotto vari punti di vista, offrendo al pubblico una panoramica che spazia dalla comicità più brillante e raffinata a quella più spontanea e irrefrenabile, legata alle emozioni istintive. Ogni atto esplora una sfumatura diversa della risata, partendo dalla tradizione per arrivare a toccare anche temi più contemporanei e assurdi, senza mai perdere di vista l’obiettivo principale: far ridere.

“I Cavillosi” tornano così in scena dopo il successo ottenuto con il loro precedente spettacolo, “A casa re pezzienti nun mancano mai tozze”, portando avanti la loro missione di divertire e coinvolgere la comunità locale. Fondata ad Andretta, la compagnia è un esempio di come la passione per il teatro possa unire persone di ogni età e provenienza, creando un forte legame di socialità e collaborazione.

Le prove dello spettacolo sono state intense e impegnative, con attori di ogni fascia d’età che hanno lavorato senza sosta per mettere in scena una performance che non è solo un’esibizione teatrale, ma un vero e proprio atto di condivisione e di passione per l’arte. Ogni attore ha messo in gioco una parte di sé, con l’obiettivo di offrire al pubblico una serata di pura emozione, fatta di sorrisi e risate.

L’appuntamento del 29 dicembre si preannuncia, dunque, come una serata imperdibile per tutti gli amanti del teatro, della risata e della convivialità. La compagnia “I Cavillosi” continua così a portare avanti il suo impegno a favore della cultura e della socialità locale, dimostrando come il teatro possa essere un potente strumento di unione e di espressione collettiva.

L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 presso l’Auditorium comunale di Andretta.