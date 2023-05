Amos Partenio a Mercogliano tra prevenzione e condivisione: oltre 130 visite gratuite

La prevenzione in rosa di Amos Partenio non si ferma mai. Ieri, domenica 21 maggio 2023, ha fatto tappa presso la sede della “Caritas di Mercogliano” (Ex Scuola Elementare) che ha ospitato gli ambulatori delle visite gratuite organizzati dall’associazione.

Hanno partecipato all’iniziativa, una delle tante che Amos Partenio organizza durante tutto l’anno sul territorio irpino e non solo, il senologo Dott. Carlo lannace; il nefrologo ed ecografista Dott. Giovanni Cibelli; gli ecografisti Dott.ssa Dina Volino e Dott. Domenico Volino, il nutrizionista Dott. Marco Preziuso.

Straordinaria partecipazione a Mercogliano: oltre 130 le visite effettuate. “Questi risultati ci rendono davvero felici e sempre più fiere di quello che facciamo – ha raccontato la presidente di Amos Partenio, Carmelina Di Grezia -. Il nostro obiettivo è avvicinare sempre più persone alla prevenzione che salva la vita. Per questo, a nome di tutte le volontarie che ringrazio per il tempo che dedicano per l’organizzazione e lo svolgimento degli ambulatori sempre più frequenti anche fuori provincia, ci teniamo a ringraziare tutti gli specialisti che collaborano con noi, in particolare il nostro caro dottore Carlo Iannace, e tutti gli altri medici, come lui, instancabili, sempre disponibili, professionali e dotati di grande umanità. Grazie a tutte le persone che ci seguono nelle nostre iniziative e ci supportano, perché ci danno la forza di andare avanti con grinta e tenacia”.

Un ringraziamento speciale dall’Amos Partenio alla responsabile della Caritas di Mercogliano Giuseppina Picca e alla presidente dell’Amdos Alta Irpinia Pina Racioppi, sempre pronta a supportare l’associazione con il suo aiuto e l’entusiasmo che la contraddistingue. Grazie a tutti coloro che ieri hanno partecipato alle visite gratuite, continuando a credere nel grande valore della prevenzione e della condivisione.

In attesa delle prossime date, l’Amos Partenio vi ricorda l’appuntamento di domenica 28 maggio 2023 a Pietrelcina (BN) per la fiaccolata per i malati oncologici “Una luce per la vita”, dove fede e speranza si uniscono per lanciare un forte messaggio: insieme si può vincere!