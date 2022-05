Amministrative Montemiletto, ieri sera la presentazione della lista guidata da Frongillo

Comunicato stampa lista ConSenso Civico – Frongillo Sindaco.

“Ieri sera, 21 maggio, a Montemiletto, è ufficialmente partita la campagna elettorale per le amministrative del prossimo 12 giugno.

Un bagno di folla ha accolto la presentazione della lista ConSenso Civico – Frongillo Sindaco.

La compagine, guidata dal già Sindaco, dott Agostino Frongillo, ha affrontato le prime tematiche del programma posto al vaglio degli elettori. Grandi opere, politiche sociali, promozione culturale, riorganizzazione della macchina amministrativa e sfide del PNRR sono alcuni dei temi trattati.

Come evidenziato dallo stesso Frongillo, è un gruppo che unisce diverse anime ed esperienze, confermando la presenza di ex consiglieri ed ex candidati dell’ultima tornata elettorale, con l’ingresso di donne e uomini alla loro prima esperienza amministrativa, che ampliano il bagaglio di competenze e di idee per un nuovo volto di Montemiletto.

Il candidato sindaco Frongillo ha rimarcato come l’obiettivo principale di un programma ricco e articolato sia recuperare la centralità di Montemiletto, rafforzando un ruolo di primo piano sulla scena politica provinciale e regionale.

È solo la prima tappa di questa campagna elettorale, ma Frongillo e l’intera squadra hanno da subito evidenziato la determinazione ad affermare un clima di partecipazione attiva, che dia stabilità al comune irpino, unendo il paese all’insegna della crescita e dello sviluppo”.