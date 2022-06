Con l’85,86%, pari a 255 voti, il primo sindaco eletto alle amministrative irpine è Carlo Grillo, riconfermato alla guida di Chianche per un altro mandato.

Nel piccolo borgo irpino (appena 400 abitanti), la lista Unione per Chianche ha sbaragliato la concorrenza delle altre 5. Uniti si Vince di Antonino Galasso si è fermata al 7,41% (22 voti); Democrazia e Partecipazione 6,06% (18 voti); 1 voto a testa per Insieme Ancora e Chianche Bene Comune; 0 preferenze infine per Chianche nel Cuore.