Amministrative e Referendum: election day il 12 giugno. In Irpinia sono 14 i Comuni al voto

Arriva il via libera all’Election Day. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proposta di istituire un giorno unico per chiamare gli italiani alle urne.

Quel giorno sarà il 12 giugno, data in cui si potrà votare sia per le Amministrative che per i Referendum sulla Giustizia. L’eventuale secondo turno si terrà il 26 giugno.

Ecco i comuni irpini chiamati al voto:

Atripalda

Baiano

Capriglia Irpina

Chianche

Flumeri

Fontanarosa

Gesualdo

Grottaminarda

Montemarano

Montemiletto

Pietradefusi

Santo Stefano del Sole

Sirignano

Solofra