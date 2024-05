Amministrative Avellino: La Rondine sostiene Rino Genovese

La Rondine lista che fa capo a Lazzaro Iandolo, Sabino Morano e Sergio Barile, aderisce al progetto del Patto Civico per Avellino di Rino Genovese.

«Avellino merita di più, merita di meglio – si legge in una nota – la nostra città necessita un rinnovamento radicale, intorno al nostro candidato sindaco costruiremo un grande edificio di Libertà!

Immaginate una città in cui ogni voce è ascoltata, dove le decisioni sono prese con responsabilità e in accordo con il bene comune. Questo è ciò a cui aspiriamo. Abbiamo l’occasione – concludono Iandolo, Morano e Barile – di trasformare questo sogno in realtà. Avellino può diventare la città che abbiamo sempre sognato».