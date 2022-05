A Capriglia Irpinia una sola lista in campo: è quella del sindaco uscente Nunziate Picariello che corre in solitaria per il terzo mandato. Per ottenere il tris basterà che il 40% degli elettori si rechi alle urne.

CAPRIGLIA BENE COMUNE – Candidato sindaco Nunziante Picariello

Letizia Albano

Carmine Capolupo

Alessandro D’Urso

Giuliana Genovese

Orlando Guerriero

Patrizia Guerriero

Francesco Ruta

Roberto Ruta

Antonio Spagnuolo detto Tonino

Raffaele Zambella