AMMINISTRATIVE 2022 – Tutti i candidati e le liste in campo nei 14 comuni irpini al voto

Con la scadenza delle 12:00 di oggi parte ufficialmente la tornata amministrativa che vedrà al voto 14 comuni della provincia di Avellino. Nessun centro supera i 15mila abitanti, dunque al netto di clamorosi ex equo non ci saranno ballottaggi.

Poco meno di 65mila gli elettori chiamati ad esprimere la propria preferenza dalle 7:00 alle 23:00 del prossimo 12 giugno, data in cui andranno alle urne anche tutti i comuni d’Italia per esprimersi sui 5 quesiti referendari sul tema della Giustizia promossi a gran voce dal centrodestra.

Due le comunità medio-grandi interessate: Atripalda e Solofra, in quest’ultimo caso si chiude il ciclo di Michele Vignola (Pd). Fermento nell’area ufitana dove sono quattro i paesi che vanno alle urne: Grottaminarda, Gesualdo, Fontanarosa e Flumeri. Nei primi due casi si tratta di consiliature finite anzitempo, così come avvenuto per Montemiletto.

Cinque i comuni dove i primi cittadini in carica provano a centrare il tris di mandati: parliamo di Enrico Montanaro a Baiano, Angelo Antonio Lanza a Flumeri, Beniamino Palmieri – coordinatore provinciale di Italia Viva – a Montemarano, Nunziante Picariello a Capriglia e Carlo Grillo a Chianche.

DI SEGUITO TUTTE LE LISTE E I CANDIDATI NEI SINGOLI COMUNI AL VOTO:

– IN AGGIORNAMENTO –

Solofra

Solofra Futura – Maria Luisa Guaccia

Solofra Libera – Antonello D’Urso

Per la nostra Solofra – Nicola Moretti

Atripalda

Geppino Spagnuolo – Atripalda Futura

Paolo Spagnuolo – Attiva Atripalda

Nunzia Battista – Atripalda Bene Comune

Grottaminarda

Marcantonio Spera – La Rinascita

Vincenzo Barrasso – Liberi e Democratici

Montemiletto

Massimiliano Minichiello – Proposta Concreta

Agostino Frongillo – Consenso Civico

Baiano

Enrico Montanaro – Baiano Civica

Emanuele Litto – Noi per Baiano

Gesualdo

Domenico Forgione –

Rocchino Flammia –

Fontanarosa

Flumeri

Angelo Antonio Lanza –

Montemarano

Enrico Montanaro – Montemarano nel Cuore

Luigi Ricciardelli – Montemarano 2027

Sirignano

Paola Bellofatto – Lista Civica per Sirignano

Antonio Colucci – Sirignano del Cuore

Capriglia Irpina

Nunziante Picariello –

Pietradefusi

Fiorella De Vizia – Uniti per Pietradefusi

Giovanni Romaniello – Nuovi orizzonti per Pietradefusi

Nino Musto – RiprendiAmo Pietradefusi

Santo Stefano del Sole

Chianche

Carlo Grillo –