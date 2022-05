Amministrative Flumeri: Angelo Antonio Lanza per il tris

A Flumeri, comune strategico chiamato alle urne in questa tornata in Irpinia, la fascia tricolore è contesa tra l’uscente Angelo Antonio Lanza, in cerca del suo terzo mandato, e il dottore Michele Ciasullo.

PROGETTO FLUMERI – Candidato sindaco Angelo Antonio Lanza

Luigi Caruso

Giuseppe Meninno

Noè Grasso

Angela Masucci

Francesco Raduazzo

Raffaele Masucci detto Lello

Angela Garofalo

Gianluca Di Cicilia

Pasquale Moschella

Filippo Rinaldo

Ciriaco Montella detto Ciro

Pasquale Fiore

INSIEME PER FLUMERI – Candidato sindaco Michele Ciasullo

Franco Bravolo

Gennaro Caggiano

Maria Felicia Di Cicilia detta Marisa

Luca Di Paola

Rossella Giacobbe

Maria Alberta Grifa

Angelo Ianniciello

Vincenzo Ianniciello

Michele Jonathan Oppito

Patrizia Raduazzo

Antonio Salza

Rosa Tarantino