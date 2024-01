Ambito A6, Mercogliano riconfermato alla guida del Cda del Consorzio

MUGNANO DEL CARDINALE- Il primo cittadino di Pago Vallo Lauro Antonio Mercogliano riconfermato alla guida del Cda del Consorzio dell’ Ambito A6, che comprende i comuni del Vallo di Lauro e del Baianese. A suggellare il bis per il presidente uscente il voto compatto di tutti i comuni del Vallo, a partire da Lauro, rappresentato dal presidente del Consiglio comunale Antonio Casoria (presente anche il vicesindaco Pino Graziano), insieme agli altri rappresentanti comunali di Taurano (Angelo Ferraro), Quindici (Angelo Mazzocca), Marzano (Alessandro Sepe), oltre allo stesso Comune di Pago. Alla riconferma del sindaco di Pago hanno dato un contributo fondamentale anche tre municipi del Baianese. A partire da Sperone con il sindaco Adolfo Alaia e Sirignano e Quadrelle. Astensione invece per i comuni di Baiano, Avella e Mugnano. In apertura della seduta era stata anche sottoposto all’assemblea dei sindaci un parere Anac su una presunta incompatibilità, che pero’ l’assemblea ha superato, procedendo alla votazione.