Alzata del Pannetto: prima uscita pubblica di Nargi. Le strade chiuse

La prima uscita pubblica della neo sindaca Laura Nargi sarà in occasione della tradizionale Alzata del Pannetto che, come da tradizione, segnerà l’inizio dei festeggiamenti in onore di Maria SS.ma Assunta in Cielo e del Ferragosto. In città è attesa per il primissimo discorso pubblico con la fascia tricolore al petto dell’ex Vicesindaco di Gianluca Festa. Il discorso, insieme a quello del vescovo Arturo Aiello, sarà pronunciato dal balcone del Palazzo Vescovile che affaccia su Piazza Libertà.

L’appuntamento è per venerdì 26 luglio. Per l’occasione dalle ore 20:00 e fino al termine della processione e limitatamente al passaggio della stessa è stato disposto il divieto di circolazione nelle seguenti arterie: via Duomo, piazza Amendola, via Nappi, via Episcopio, via Rifugio, piazza della Libertà. Il divieto di circolazione in piazza Libertà nel tratto compreso tra l’intersezione con via generale Casino e l’intersezione con via Trinità; L’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione tra via Cascino e piazza della Libertà per i

veicoli provenienti da via generale Cascino; L’obbligo di svolta a destra all’intersezione tra via de Sanctis e piazza della Libertà per i veicoli provenienti da via De Sanctis; Il divieto di circolazione in via Trinità nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Oblate e l’intersezione con piazza della Libertà.