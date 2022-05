Altavilla, ritrovato in casa cadavere di un 49enne: indagini in corso. La segnalazione è arrivata al 112. Sul posto si sono subito portati i carabinieri. L’uomo era di Pratola Serra ma domiciliato, per l’appunto, ad Altavilla, nell’abitazione dove è stato trovato morto. Ancora da accertare le cause del decesso, indagini in corso, ma l’ipotesi più attendibile è che si tratti di un malore.