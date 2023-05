Alta Irpinia in rosa per il Giro d’Italia. Domani scuole chiuse, ecco dove

Saranno 17 in due giorni i comuni irpini toccati dal Giro d’Italia tra martedì 9 maggio e mercoledì 10. La tappa Venosa-Laceno, quarta della corsa, toccherà i seguenti comuni irpini: Sant’Andrea di Conza, Conza della Campania, Morra De Sanctis, Lioni, Nusco, Montella e Bagnoli Irpino; mentre la tappa di mercoledì Atripalda-Salerno riguarderà la stessa cittadina del Sabato, poi Pratola Serra, Venticano, Mirabella Eclano, Fontanarosa, Paternopoli, Castelfranci, Torella Dei Lombardi, Sant’Angelo dei Lombardi e Guardia Lombardi.

In Alta Irpinia è dunque già vigilia e fervono i preparativi per dare il benvenuto ai ciclisti. Bagnoli Irpino, essendo tappa di arrivo, sarà protagonista indiscussa della giornata di domani. La corsa rosa, che partirà alle 12:30 da Venosa in provincia di Potenza, dovrebbe tagliare il traguardo sull’altopiano del Laceno intorno alle 17:3o alle fine di un percorso lungo 175 km.

Già addobbati di rosa balconi, strade, attività commerciali e piazze. Striscioni soprattutto per il ciclista originario di Oliveto Citra Vincenzo Albanese. Previsti anche menù speciali come il gelato al gusto rosa, caffè servito in apposite tazzine prodotte in edizione limitata e gli spaghetti al sugo rosa.

Pronto anche il piano sicurezza: divieti di sosta, scuole e strade chiuse a Bagnoli, Montella, Lioni, Conza della Campania e Nusco, mentre a Morra De Sanctis disposta l’uscita anticipata alle ore 11:30.