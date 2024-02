Protezione Civile: Allerta Meteo per Venti forti su tutta la Campania

La Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo per vento forte e mare agitato su tutta la Campania.

Nella giornata di oggi, venerdì 23 febbraio, dalle 7 del mattino fino alle 21 di sera, il territorio regionale sarà interessato da correnti provenienti da sud-sud-ovest che porteranno venti forti, con locali raffiche. Il mare, di conseguenza, sarà agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti. Saranno possibili mareggiate.

La Sala Operativa Regionale ricorda ai Sindaci di attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile al fine di mitigare e contrastare gli effetti dei fenomeni previsti.

In particolare, va monitorata la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture mobili esposte ai venti e al moto ondoso.

Ed il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, con un apposita ordinanza ha disposto la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale per la giornata di oggi ed invita la cittadinanza a:

– prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

– assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

– osservare particolare prudenza negli spostamenti, limitandoli a quanto strettamente necessario.

Buone norme valide per tutti.