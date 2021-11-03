Allarme furti ad Ariano Irpino, convocato per venerdì il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Allarme furti ad Ariano Irpino, convocato per venerdì il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica3 Novembre 2021
𝙀’𝗱𝗶 𝗶𝗲𝗿𝗶, 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗔𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼, 𝗱𝗼𝘁𝘁.𝘀𝘀𝗮 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗮 𝗦𝗽𝗲𝗻𝗮, 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮, “𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘳𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘪 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘴𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘱𝘪𝘴𝘰𝘥𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘢 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘪 ” – “𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘦𝘤𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘢𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘰𝘯𝘢𝘤𝘢 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘢 𝘧𝘶𝘳𝘵𝘪 𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘥𝘪 𝘧𝘶𝘳𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘣𝘪𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘴𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘢𝘭𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘶𝘯 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘭𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘧𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀, 𝘯𝘰𝘯𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘰 𝘴𝘧𝘰𝘳𝘻𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘶𝘴𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘻𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘢𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭𝘭𝘰.”
𝘓𝘢 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦, 𝘥𝘪𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪, 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟱 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟭.𝟬𝟬, 𝗲̀ 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗲𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗿𝗴𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼: •𝘥𝘪𝘴𝘢𝘮𝘪𝘯𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘨𝘪𝘭𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘳𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘪 𝘳𝘦𝘤𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦𝘱𝘪𝘴𝘰𝘥𝘪 𝘥𝘪 𝘧𝘶𝘳𝘵𝘪 𝘷𝘦𝘳𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢𝘴𝘪 𝘯𝘦𝘭 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘈𝘳𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘐𝘳𝘱𝘪𝘯𝘰.
Lo scrive su Facebook il primo cittadino di Ariano Irpino Enrico Franza.