Alla casa di riposo “Rubilli” il compleanno speciale di Tina Catapano

Avellino- Giornata di festa alla casa di riposo “Rubilli”, dove Tina Catapano ha celebrato il suo centesimo compleanno. Un traguardo che non poteva passare inosservato e che ha visto la partecipazione commossa e festosa di tutto il personale e degli ospiti della struttura.

Per l’occasione, una maxi torta decorata con candeline e fiori ha fatto da protagonista, accompagnata da un colorato assortimento di fasci di fiori regalati con affetto dai familiari e amici della festeggiata. Non è mancata la sorpresa speciale: i volontari della Croce Rossa hanno donato a Tina una maglietta dell’organizzazione, simbolo del loro legame e dell’ammirazione per la sua forza e resilienza.

Il presidente della casa di riposo, Luigi Nargi, ha preso la parola per esprimere il suo affetto e la sua stima per Tina. “Quella di Tina Catapano è una testimonianza di vita straordinaria”

Tina, visibilmente emozionata, ha ringraziato tutti con un sorriso raggiante, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria vitalità e il suo spirito indomabile.

Alla signora Catapano vanno gli auguri più affettuosi di tutti noi, con l’auspicio che la sua lunga vita continui a essere arricchita di amore, gioia e serenità