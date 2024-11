Alla Camera dei Deputati proiettato il docu-film sul terremoto dell’Irpinia

“Eventi come quello di oggi ci consentono non solo di commemorare l’immensa tragedia del terremoto irpino, ma anche di riflettere a fondo sulle prospettive di sviluppo del nostro Paese. Perché senza sicurezza e senza una politica di tutela del territorio non può esserci vera crescita. Impegnarsi per questo può significare trasformare una tragedia in una occasione di riscatto e di rilancio, un valore non solo per il territorio colpito, ma per l’intero Paese. Questo è il modo migliore per onorare la memoria di chi subì quella stessa immane catastrofe.

Ne ho parlato alla proiezione del docufilm “Il Terremoto. Irpinia 1980” alla Camera dei Deputati.”

È il post pubblicato su Facebook dal ministro dell’interno, l’irpino Matteo Piantedosi.