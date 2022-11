Alimentazione del cane: le cose da sapere per non commettere errori

L’alimentazione svolge un ruolo di primaria importanza, non solo per la salute degli esseri umani ma anche per quella dei nostri amici a 4 zampe. È ormai stato ampiamente dimostrato che la longevità ed il benessere dei cani in particolare dipendono strettamente dalla loro dieta ed è quindi fondamentale non sottovalutare questo aspetto. Purtroppo però, sono poche le persone che sanno quale sia l’alimentazione corretta per il proprio animale, sia esso un cucciolo oppure un cane adulto. Gli errori che vengono commessi ogni giorno da parte di padroni spesso inconsapevoli sono parecchi.

Vediamo dunque insieme quali sono le cose più importanti da sapere sull’alimentazione del cane e alcuni consigli utili per non rischiare di sbagliare.

Alimentazione casalinga: il meglio per il nostro cane

Iniziamo con il precisare che un’alimentazione casalinga, che prevede dunque cibi preparati sul momento ed esclude praticamente del tutto quelli industriali, è il massimo che si possa offrire al proprio amico a 4 zampe. Innanzitutto, i piatti naturali sono decisamente più graditi dal cane che dunque apprezza e gusta maggiormente quello che gli viene offerto. In secondo luogo, parliamo di pietanze più salutari, perché prive di additivi, conservanti e via dicendo che per quanto presenti in minime quantità vanno ad incidere sulla qualità del cibo in sé. Preparare in casa i pasti del proprio amico a 4 zampe sarebbe dunque la cosa migliore da fare, ma non sempre è così perché il rischio di commettere qualche errore è davvero alto.

Preparare in casa il cibo per il proprio cane: più difficile di quel che sembra

Preparare in casa il cibo per il proprio cane è decisamente più difficile di quello che può sembrare, per due motivi principali. Innanzitutto, bisogna considerare che spesso e volentieri i nostri amici a 4 zampe hanno bisogno di assumere integratori specifici perché dalla sola dieta non riescono ad assimilare sufficienti quantità di determinate sostanze come gli Omega 3, per fare un esempio. In secondo luogo, è importante essere consapevoli del fatto che preparare dei pasti bilanciati non è assolutamente uno scherzo. Al contrario: scegliendo una dieta casalinga per il proprio cane si rischia di creargli qualche scompenso importante, proprio perché non si riescono a bilanciare alla perfezione tutti i nutrienti.

Dogfy Diet: la soluzione per un’alimentazione sana e bilanciata del cane

Al giorno d’oggi esiste una soluzione che sta riscuotendo un grandissimo successo, proprio perché consente di ovviare a tutti i problemi che abbiamo appena visto. Si tratta di Dogfy Diet: un servizio pensato appositamente per coloro che hanno a cuore la salute del proprio amico a 4 zampe e desiderano curare al meglio la sua alimentazione. Questo servizio permette di ottenere una dieta casalinga del tutto personalizzata, creata da esperti in nutrizione canina, sulla base delle esigenze e caratteristiche del proprio cane e ricevere comodamente a domicilio le pietanze, rigorosamente preparate come in casa con ingredienti di qualità e 100% freschi.

In sostanza, Dogfy Diet è la soluzione ideale per chi vuole alimentare al meglio il proprio amico a 4 zampe, senza correre rischi e risparmiando nel contempo tantissimo tempo.