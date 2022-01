Dolore in Irpinia, è morto il poeta Alfonso Nannariello

Calitri (Avellino) è in lutto per la morte di Alfonso Nannariello: poeta, scrittore e professore di religione.

Calitri è in lutto per la morte di Alfonso Nannariello: scrittore, poeta e docente di religione. La notizia è stata diffusa dal sindaco di Calitri, Michele Di Mario. Domani (25 gennaio 2022), alle 15.00, saranno celebrati i funerali nel borgo altirpino. Sono numerosi i messaggi di cordoglio arrivati attraverso i social network. Il professor Franco Festa commenta: “Un poeta profondo e gentile. Una perdita senza fine per l’Irpinia”.

Gli fa eco Emilia Bersabea Cirillo: “Non mi dimenticherò di te, di via Concezione e della tua presenza discreta ma incisiva nella storia letteraria irpina e non solo. Riposerai tra gli angeli”. (Foto di copertina tratta dal profilo Facebook di Alfonso Nannariello)