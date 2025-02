Alcol e droga tra i giovani, Buonopane preoccupato: ormai un problema diffuso

MONTELLA- “C’è un problema diffuso di consumo di sostanze stupefacenti da parte dei più giovani, non gente adulta ma ragazzi”. A segnalare il disagio sociale all’attenzione dell’Osservatorio presieduto dal prefetto di Avellino Rossana Riflesso e’ stato il sindaco di Montella e presidente della Provincia Rizieri Rino Buonopane. Che ha spiegato come questa problematica sia emersa dopo che il Comune, in una interlocuzione continua anche con le forze dell’ordine e le segnalazioni delle famiglie, aveva avviato misure che consentissero ai giovani della zona di non allontanarsi per i fine settimana dal territorio. L’effetto si è verificato, anche con la scelta di prolungare l’orario di apertura dei locali, ma è emersa anche questa criticità. ” Sia di consumo di alcol che di sostanze stupefacenti- ha spiegato Buonopane- questo è un altro tema che dovremmo assolutamente affrontare. Ed è un disagio forte, che richiede la presenza delle famiglie, delle istituzioni, cosi come delle forze dell’ordine, che devo dire fanno assolutamente il loro lavoro. Ma focalizzerei con attenzione questo tema, perché è una cosa che inizio a toccare con mano nella mia comunita’”. L’altro tema sottolineato dal sindaco di Montella e’ stato quello dei trasporti e dei troppi tentennamenti sulle scelte da parte di enti sovracomunali rispetto alle progettazioni messe in campo per risolvere questo gap:

“Il trasporto pubblico, non c’è strada ferrata e almeno il trasporto pubblico dovrebbe essere organizzato bene e con investimenti seri su questa parte del territorio. Ebbene, ancora in questi giorni, ma dopo una scelta che e’ stata fatta in passato, ne abbiamo parlato anche con Rosanna Repole che è sindaco ma anche presidente della Citta’ dell’ Alta Irpinia, si discute se realizzare o meno questo intervento. Ho apprezzato moltissimo il riferimento del sindaco Vecchia allo svincolo dell’ Ofantina, lo hanno fatto anche i colleghi dell’area pilota. Abbiamo una stazione che vorremmo realizzare, un hub che possa consentire ai cittadini di questa parte del territorio, la Media Valle del Calore e l’alta Irpinia, di spostarsi con mezzi pubblici, farlo con corse dirette. Nonostante si sia messo in campo questo progetto e l’amministrazione di Montella abbia lavorato tanto per questa direzione, ci sono ancora dei tentennamenti. Qui veniamo, eccellenza Cascio, alla vicinanza di altre istituzioni ed enti sovraordinati. La vicinanza si dimostra nei fatti concreti. Possono riguardare la Sanità, l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi ne è una prova. Per questo la realizzazione di un hub su questo territorio agevolerebbe tantissimo i pendolari e soprattutto gli studenti, che raggiungono le sedi universitarie da questi territori”.