Al via l’undicesima edizione del Pino Irpino

Ha preso il via puntuale alle 7:30 l’undicesima edizione del Pino Irpino da Senerchia, uno dei comuni al confine della provincia di Avellino con quella salernitana.

Con il passare delle ore, tappa dopo tappa, si sono scaldati i motori dei partecipanti. Grande entusiasmo e partecipazione sin dalle prime piazze che complessivamente ha visto il Pino Irpino e intersecare l’Alta Irpinia con il cuore della provincia fino a concludere, in serata, in piena Baronia a Trevico, nel comune più alto della provincia.

In tutte le piazze è arrivata la fiaccola “pinolimpica” che ha portato, di comune in comune, lo spirito sportivo, di pace e solidarietà. Spazio anche alle gare a distanza del triathlon, dal taglio della sopressata alla morra irpinocinese.

Tante persone incontrate ma soprattutto tante scuole e studenti che hanno voluto far sentire la propria vicinanza e la propria solidarietà. Numerosissime, infatti, le scarpe che già sono state donate e che grazie alla collaborazione di Irpiniambiente saranno raccolte e trasportate presso la EsoSport per il processo di riciclo e trasformazione.

Domani la carovana prosegue per la seconda giornata di tour con 41 tappe da Vallata fino a Tufo. Dall’Ufita alla Media valle del Calore e alla Valle del Sabato, terra del greco di tufo, alle aree del Fiano e del Taurasi.