Al Salone del Libro di Torino anche “Il maestro di Don Giovanni”

C’è anche Vincenzo Castaldo tra gli autori selezionati dalla Regione Campania per il Salone del Libro di Torino, dal 9 al 13 maggio presso il Piazzale 3 di Lingotto Fiere. Nello stand collettivo allestito e gestito dalla Regione in quella che ormai da trentasei anni si rivela la più importante manifestazione italiana dedicata all’editoria, alla lettura e alla cultura, sarà presente la casa editrice «Il Papavero» con le opere di alcuni dei suoi autori più apprezzati e con il volume «Il maestro di don Giovanni – Storie, racconti e aneddoti sul Santo Graal di Errol Flynn» (pagg. 164, euro 18) del giornalista Vincenzo Castaldo, che vanta la prefazione di Valerio Caprara e la postfazione di Alessandro Cecchi Paone. «Un’occasione unica e preziosa, – afferma Castaldo, per anni collaboratore del Mattino – sia per presentare il mio libro a un vasto pubblico internazionale di editori, agenti letterari e lettori, sia per instaurare connessioni con professionisti del settore al fine di acquisire nuove prospettive per valorizzare e promuovere l’Irpinia e la Campania. Ringrazio la casa editrice “Il Papavero” per continuare a credere nel mio lavoro».

Pubblicato a fine 2017 riscuotendo subito un buon successo di pubblico e critica, il libro di Castaldo svela il periodo di gestazione e lavorazione del film di cappa e spada «Il maestro di don Giovanni» (1954), girato dal regista americano Milton Krims tra i suggestivi borghi irpini di Lauro e Marzano nonché al Parco di Capodimonte e negli studi di Cinecittà con protagonisti il divo hollywoodiano Errol Flynn, Gina Lollobrigida e Cesare Danova. Già premiato all’Ariano International Film Festival, il volume è stato recensito da noti quotidiani, settimanali e riviste di cinema conquistando anche spazi in programmi tv come«Milleeunlibro» (Rai1) di Gigi Marzullo.