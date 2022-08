Al castello di Bisaccia la mostra fotografica di Massimo Tagliaferri “La luce del buio”

Sabato 27 settembre, alle ore 17.30, negli spazi espositivi del Castello Ducale Pignatelli di Bisaccia, inaugurazione della mostra fotografica di Massimo Tagliaferri dal titolo “La luce del buio – lockdown sessions”, organizzata dalla direzione scientifica del museo archeologico.

Dopo la partecipazione a collettive e personali in diversi contenitori culturali (dall’Auditorium Unification of Italy di Isernia alla Basilica dello Spirito Santo a Napoli), Tagliaferri racconta con “La luce del buio” i giorni vissuti durante la pandemia da un suo inedito punto di vista: quello della fragilità interiore.

“Le sue fotografie – scrive il critico Antonio Pugliese – non sono mai veramente descrittive, sapendo egli calarsi nell’indagine sociale sia attraverso la proposta di volti che di ambienti vibranti di particolari. Attraverso l’uso di un lessico quasi pittorico, con un’esperienza acquisita nel corso di anni di lavoro e affinando le sue capacità di analisi con la coltivazione continua e costante dell’immagine, Tagliaferri è riuscito, dopo un ampio processo di costruzione, a conquistare sempre nuove frontiere e nuovi traguardi”.

«La nostra amministrazione – spiega Giuseppe Ciani, assessore comunale delegato – continua a programmare negli spazi del polo museale bisaccese incontri culturali, mostre d’arte contemporanea e di fotografia incoraggiata sempre di più dal riscontro dei tanti visitatori che anche questa estate hanno voluto premiare il nostro impegno con la loro presenza e partecipazione».

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 27 settembre 2022 tutti i giorni (escluso il lunedì mattina) dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 (info 0827 89169).