Al Castello di Ariano “La Prima Pietra”, personale di Vito Chianca

Ariano Irpino apre le porte del Castello Normanno per la mostra di Arte Contemporanea “La Prima Pietra” dal 6 al 21 aprile 2023.

L’Amministrazione Comunale guidata da Enrico Franza, ha patrocinato la personale del giovane artista arianese Vito Chianca.

L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 6 aprile alle ore 18:30 nella Sala Convegni del Castello Normanno, “di proprietà – precisa la nota dell’Amministrazione comunale – della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio che, gentilmente, concede l’uso della sala per determinati eventi di rilevante natura culturale.

Le istallazioni dell’artista si fonderanno e dialogheranno con le antiche mura del castello, in un confronto aperto e coinvolgente tra la storia che ci abbraccia e il futuro che le opere rappresentano. Non c’è dicotomia tra arte contemporanea e storia anzi, i due elementi si compensano e si arricchiscono vicendevolmente”.

La mostra resterà visitabile dal 6 al 21 aprile dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

“L’Amministrazione – riferisce l’Assessore alla Cultura Maria Elena De Gruttola – lavora incessantemente per la promozione di artisti i quali, attraverso tutte le innumerevoli forme dell’arte, rappresentino con le proprie opere un legame profondo con il territorio e con la comunità”.

Locandina mostra Vito Chianca