64enne solo in casa non risponde ai parenti: trovato morto dai vigili

Indagini in corso a Dentecane, frazione di Venticano, sul decesso di un uomo trovato riverso a terra nella cucina della sua abitazione.

Il 64enne da tempo non rispondeva più alle telefonate dei parenti ed anche i vicini non lo vedevano più uscire di casa. Sono quindi state allertate le forze dell’ordine.

E’ stata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, nella serata di ieri, ad entrare nell’appartamento al piano terra dello stabile ed a rinvenire il corpo privo di vita dell’uomo. Sul luogo anche i sanitari del 118 nella speranza che il 64enne fosse ancora vivo ma bisognoso di soccorso, invece, purtroppo non c’era più nulla da fare.

Tutto lascia pensare che il 64enne sia stato colto da una malore mentre era intento a prepararsi da mangiare, presentava infatti delle bruciature sul viso.

In ogni caso dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno ed indagano i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.