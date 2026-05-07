“Al ballottaggio Centrodestra ricompatto per vincere ad Avellino”. La Lega auspica convergenza Festa-Nargi

Tra la ormai nota “gaffe” e le contestazioni degli studenti, non è stata una giornata semplice quella trascorsa tra Avellino e provincia dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Nel tour dell’esponente del Governo Meloni non è mancata anche una tappa dal sapore elettorale, con la presenza accanto alla candidata al Consiglio comunale Maria Sabina Galasso, impegnata nella lista “Liberi e Forti” a sostegno della candidatura a sindaco di Gianluca Festa.

Ad accogliere Valditara anche il commissario regionale della Lega Gianpiero Zinzi, che ha aperto a una possibile convergenza tra Festa e Laura Nargi al ballottaggio: “Spesso alle amministrative non si trova un’intesa al primo turno, allora al ballottaggio la nostra area politica si ricompatta e vince le elezioni: è questo l’auspicio che abbiamo per Avellino”, ha dichiarato Zinzi.

Il dirigente leghista ha anche rivendicato l’appartenenza politica dell’ex sindaco: “Festa è stato candidato con il centrodestra alle regionali, su questo non ci sono dubbi. Il centrodestra è presente in maniera importante nella città di Avellino”.