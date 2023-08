AIFF 11: Le prime premiazioni nel corso della terza giornata

La terza giornata dell’Ariano International Film Festival 2023 si è svolta all’insegna della letteratura, con la presentazione del libro d’esordio di Mario Cordova, “Gli uccelli non hanno vertigini”. Presso il Museo Civico e della Ceramica, l’autore, noto per aver prestato la voce ad alcune star di Hollywood, come Richard Gere, Jeremy Irons e Arnold Schwarzenegger, ha letto alcuni passaggi del suo romanzo, davanti a un pubblico caloroso e appassionato. Un breve video introduttivo ha omaggiato e ricordato la carriera dell’ospite, che si è lasciato andare a racconti personali, aneddoti e curiosità circa la realizzazione del suo primo romanzo.

In serata, si sono svolti, presso la sala del Palazzo degli Uffici, la Premiazione dei Cortometraggi Scuola e il Premio Giuria Studenti: il Corto scuola vincitore si intitola “Lo scudo dell’altro – La memoria del dovere” ed è diretto da Gloria Giordani; la Giuria Studenti ha invece assegnato il premio al corto “Camina conmigo”. I due riconoscimenti vanno ad aggiungersi alla Menzione speciale, assegnata martedì 1° agosto, al film di Natalya Gugueva “Fog”.

Spazio infine al film in concorso “Un mondo in più”, proiettato all’Auditorium Comunale. Diretta da Luigi Pane e interpretata da Francesco Di Leva, la pellicola affronta temi delicati e complessi, come la perdita di un genitore, l’immigrazione e il senso di appartenenza.

L’undicesima edizione dell’AIFF prosegue oggi, giovedì 3 agosto, con la premiazione AIFF Green, in programma alle ore 20,00 presso l’Auditorium comunale. 9 documentari, provenienti da Spagna, Canada, Italia, Stati Uniti e Russia, compongono la Selezione ufficiale e si contenderanno la vittoria.

A seguire, si terrà l’attesa proiezione del documentario “Il terremoto. Irpinia 1980”, accompagnato dalla giornalista Alessandra Rossi e dal parlamentare Toni Ricciardi, protagonisti di un dibattito conclusivo. L’appuntamento è alle ore 21 in Auditorium comunale.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.