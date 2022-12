Aggredito giornalista irpino a Roma: l’Odg Campania esprime solidarietà e chiede protezione

Solidarietà al collega giornalista Edoardo Sirignano e richiesta di intervento e protezione nella nota dell’Ordine dei Giornbalisti della Campania:

“L’Odg Campania è al fianco di Edoardo Sirignano, giornalista professionista irpino, redattore del quotidiano L’Identità, aggredito e picchiato all’esterno della redazione in via Teulada a Roma da un uomo, riferisce lo stesso Sirignano “collegato a Casapound”.

Edoardo è stato ricoverato e refertato in ospedale. Un grave episodio su cui intervenire rapidamente nei confronti dell’aggressore che ha attirato Sirignano all’esterno della redazione per fatti legati a precedenti articoli colpendolo a freddo al volto. Sirignano ha presentato denuncia contro l’aggressore. L’Ordine della Campania chiede immediata protezione per il collega”.